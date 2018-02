Zangeres Jannie Karst overleden

HOOGEVEEN - Zangeres Jannie Karst-Dubbelboer is vanmiddag na een kort ziekbed overleden. Ze is 76 jaar geworden.

Dat heeft haar zoon René Karst laten weten aan RTV Drenthe.Jannie Karst werd in Drenthe begin jaren tachtig beroemd als het vrouwelijke deel van Duo Karst, dat zij samen met haar zoon René vormde. Het nummerwerd een grote hit en bereikte zelfs de landelijke hitlijst.Duo Karst ontstond in 1979 tijdens een bonte avond op een camping. René liet eerder in een interview weten dat hij en zijn moeder gemakkelijk over waren te halen om liedjes te zingen, omdat muziek dagelijkse kost was in de familie.Alle teksten voor de nummers van Duo Karst werden geschreven door Jannie, meestal aan de keukentafel van de boerderij in Zuidwolde. Daarbij componeerde René de muziek en zong ook dochter Erika vaak mee. Jannie Karst had een een grote liefde voor het Drents en schreef dan ook veel in de streektaal.In 2009 zat Jannie Karst in Op de Praotstoel bij Margriet Benak. Bekijk het programma hieronder.Jannie Karst is overleden in het ziekenhuis in Emmen en laat echtgenoot Henk, zoon René, dochters Erika en Tanja, vijf kleinkinderen en een rijk, muzikaal, vooral Drentstalig oeuvre achter.