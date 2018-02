Teleurstelling en onbegrip over niet vervolgen van tabaksindustrie

ASSEN/AMSTERDAM - De tabaksindustrie wordt niet strafrechtelijk vervolgd. Het Openbaar Ministerie (OM) laat vandaag weten binnen de huidige wet- en regelgeving geen mogelijkheden te zien voor een kansrijke vervolging van de tabaksproducenten. De noordelijke zorginstanties, zoals Treant Zorggroep, zijn teleurgesteld.

"Wij ondersteunen de aangifte en hadden gehoopt dat het een heuse aanklacht was geworden", laat woordvoerder Stefan Wesseling van Treant Zorggroep weten. "Wij zien in onze ziekenhuizen uiteraard dagelijks de gevolgen van roken. Daarom vinden we het jammer en teleurstellend dat het OM niet doorzet en de tabaksindustrie niet aanklaagt."Treant gaat kijken wat ze eventueel zelf kunnen doen. "Maar wat dat is, komt nu te vroeg", aldus Wesselink.Het UMC in Groningen laat in een schriftelijke reactie weten ook teleurgesteld te zijn over het besluit. "Gezien de ernstige en negatieve gevolgen van tabaksverslaving voor de samenleving was het goed geweest dat de strafrechter zich had gebogen over de rol die de tabaksindustrie daarin speelt."Het UMCG geeft aan dat roken een groot maatschappelijk thema is. "Wij begrijpen dan ook niets van de overwegingen van het OM om niet tot vervolging over te gaan. Wij willen samen met advocaat Benedicte Ficq en andere partijen gaan bekijken of er nog andere (juridische) opties zijn.""Wij betreuren de keuze van het OM", laat Martine te Nijenhuis van GGD Drenthe weten. "Zover ik weet hebben we niet meegedaan met de aanklacht. Maar we zetten onvermoeid door om een rookvrije generatie te realiseren. We proberen met verschillende gemeenten, zoals Emmen en Assen, rookvrije omgevingen te maken, want de kwetsbaarheid zit in de jeugd."Zo probeert GGD Drenthe samen met Verslavingszorg Noord Nederland rokende mensen te helpen om te stoppen met roken. "Dat willen we in een positieve sfeer doen, met bijvoorbeeld curssusen."Rianne Kasander die namens VNN het woord voert, is niet somber. "Juridisch laten we het bij de advocaat Bénédicte Ficq die de zaak tegen de tabaksproducenten voerde. Waar wij vooral positief over zijn, is dat alle zorginstanties achter de aangifte tegen de tabaksindustrie stonden. We kunnen nu doorzetten en deze ziekmakers aanpakken. Per jaar sterven er in Nederland ruim 20.000 mensen aan de gevolgen van roken. We moeten de volgende generaties beschermen."De landelijke anti-rookorganisatie Clean Air Nederland baalt ook als een stekker over de keuze van het OM, maar ziet de toekomst zonnig in. Bestuursvoorzitter Tom Voeten: "Per saldo zal het niet uitmaken dat ze nu niet worden vervolgd, want het maatschappelijke besef dat roken slecht is, groeit. Dat vinden we belangrijker. Uiteraard hebben wij ook aangifte tegen de tabaksindustrie gedaan."Al sinds 1974 strijdt Clean Air Nederland tegen de sigaretten. "We waren een van de eerste anti-rookorganisaties in het land. Het proces om roken uit te bannen duurt lang en zal nog vele jaren duren. We zijn decennia belazerd door de tabaksindustrie, die zei dat roken niet verslavend was. Maar uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat er geen verschil is tussen het verslavende karakter van cocaïne en tabak."Over de situatie in Drenthe zegt Voeten: "Het is een nuchtere en brave provincie waar het besef over roken verder doordringt. Dat merk ik bijvoorbeeld aan de rookovertredingen in de horeca. In het zuiden wordt er veel meer stiekem gerookt in de horeca dan in het noorden. Drenthe is heel betrokken bij het anti-rookbeleid."Volgens officiële cijfers leven inwoners van Drenthe iets minder gezond dan de gemiddelde Nederlander. Zo roken en drinken ze iets meer. Volgens het CBS rookte 22,3 procent van de inwoners van Drenthe boven de 19 jaar in 2016. Landelijk was dat 20,6 procent. Het hoogste percentage rokers in Drenthe is te vinden in Meppel, Hoogeveen, Emmen en Midden-Drenthe.