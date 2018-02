Deel dit artikel:











Emmen heeft miljoenentekort op jeugdhulp, maar staat daarin niet alleen Emmen heeft niet genoeg budget voor jeugdhulpverlening (foto: RTV Drenthe / Fred van Os)

EMMEN - Hoe groot het tekort precies is weet hij nog niet, maar Emmen heeft over 2017 een miljoenentekort bij de jeugdhulp. Wethouder Robert Kleine houdt er rekening mee dat dit tekort kan oplopen tot vier miljoen euro.

Geschreven door Steven Stegen

Emmen is niet de enige gemeente die niet uitkomt met de budgetten voor jeugdhulpverlening. "We zagen dit wel aankomen, maar niet in deze mate. Inmiddels heeft 60 procent van de gemeenten hiermee te maken, het is geen specifiek probleem van onze gemeente", aldus Kleine.



Bezuiniging

Sinds 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de jeugdhulp. Het Rijk droeg dat toen over, maar legde tegelijk een bezuiniging op. "We krijgen 27 miljoen, maar daar komen we dus niet mee uit. We kunnen ook geen zorg weigeren. Dat willen we ook niet. Maar als je een weg aanlegt dan kun je zeggen: daar wachten we even mee. Bij hulpverlening ligt dat natuurlijk anders."



Emmen wil meer inzetten op preventie en het sneller bieden van ondersteuning, zodat in een latere stadium duurdere hulpverlening wellicht niet nodig is. Een zaak van de lange adem, zo benadrukt de wethouder.



Ondersteuning

Ook wil Kleine dat bijvoorbeeld huisartsen ondersteuning krijgen. "De huisarts moet nu op basis van een relatief kort consult een doorverwijzing doen. Ik zeg niet dat de arts te snel naar te zware zorg grijpt. Maar een praktijkondersteuner kan wel hulp bieden bij het inschatten van de problematiek en wat er echt nodig is."



De vereniging van Nederlandse gemeenten, de VNG, is met het kabinet in gesprek om het probleem op te lossen. Emmen haalt de miljoenen uit de algemene reserves. De hulpverlening gaat gewoon door, zo benadrukt de wethouder.