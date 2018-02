Aa en Hunze trekt bestemmingsplan tegen windmolens terug

DEN HAAG/AA EN HUNZE - De gemeenteraad van Aa en Hunze trekt het omstreden deel van het bestemmingsplan Buitengebied terug dat de bouw moest blokkeren van zestien windturbines op het grondgebied van de gemeente.

Woordvoerders van de gemeente maakten dit vanochtend bekend tijdens een rechtszitting bij de Raad van State in Den Haag. De Raad van State had vorig jaar in een voorlopige uitspraak al bepaald dat de gemeente met het bestemmingplan de bouw van windmolens niet kan tegenhouden.De gemeenteraad stelde het bestemmingsplan vast op 29 september 2016, een week nadat het Rijk het Rijksinpassingsplan vaststelde dat komst van de windmolens mogelijk maakte.Een Rijksinpassingsplan biedt de overheid de mogelijkheid om bij projecten van nationaal belang de besluitvorming te coördineren. Volgens de rechter kan de gemeenteraad geen bestemmingsplan aannemen dat het Rijksinpassingsplan overschrijft.