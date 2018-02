Deel dit artikel:











Afghanistangangers gezien door antieke camera bij Drents Museum Fotograaf Martin Roemers (foto: EPA / Paul Zinken)

ASSEN - Het Drents Museum in Assen toont vanaf 25 maart een aantal portretten die fotograaf Martin Roemers in 2002 maakte van Nederlandse soldaten in Afghanistan. Hij deed dat met een antieke camera die hij leende van een straatfotograaf in Kabul.

"Op een plein in Kabul kwam hij straatfotografen tegen die met antieke camera’s en een geheel eigen procedé pasfoto’s maakten", aldus het museum over de kleine expositie.



"Roemers gebruikte deze methode voor zijn serie. Hij leende een camera van een straatfotograaf, maakte een geïmproviseerde openluchtstudio op de NAVO-basis en koos soldaten uit op hun gezicht en uitstraling. Het resultaat is een rauwe serie vol imperfecties, vlekken en krassen, maar ook vol ernst."



Martin Roemers (1962) maakte ook een fotoboek onder de titel Kabul. Nederlandse troepen in Afghanistan. Zijn werk is onder meer opgenomen in collecties van het Rijksmuseum in Amsterdam en het Deutsches Historisches Museum in Berlijn.