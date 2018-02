Deel dit artikel:











Minder mensen in bijstand in Emmen, hardste daling in jaren Het aantal mensen in de bijstand in Emmen is vorig jaar met drie procent gedaald (foto: Pixabay)

EMMEN - Het aantal mensen in de bijstand in de gemeente Emmen is vorig jaar met 635 gedaald. “Het is de grootste daling in jaren, een mooi resultaat”, zegt wethouder Bouke Arends. Eind vorig jaar zaten in Emmen 3.444 mensen in de bijstand.

Emmen probeert al jaren om meer mensen vanuit de bijstand aan het werk te krijgen. De koers is scherper geworden. “Iemand die een baan afslaat, wordt gekort. En bij drie keer een baan afslaan, vervalt de uitkering. Maar dat gebeurt vrij zelden”, aldus Arends. Tegelijk investeerde de gemeente in meer begeleiding en een beter contact met de bedrijven. Dat heeft zijn vruchten afgeworpen.



Begin vorig jaar waren er in Emmen nog 3.543 bijstandsgerechtigden, eind 2017 stond de teller op 3.444. “Een daling van bijna drie procent en daarmee doen we het landelijk zeker niet slecht, al blijft het aantal mensen in de bijstand relatief hoog”, aldus Arends.