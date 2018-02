Deel dit artikel:











Bibliotheek Emmen gaat verhuizen, maar waarheen? De entree van de bibliotheek van Emmen (foto: RTV Drenthe/Carmen Kuik)

EMMEN - Wat is de beste toekomstige locatie voor de bibliotheek en de kunstbeweging in Emmen? Die vraag wordt de komende maanden uitgewerkt door een onderzoeksbureau. In het onderzoek wordt ook gekeken naar nieuwbouw in de oude dierentuin.

Geschreven door Steven Stegen

De gemeente Emmen laat het onderzoek uitvoeren. "Vanwege onze plannen rond de centrumvernieuwing spelen er allerlei mogelijke verplaatsingen. Dus het is goed om eens gedegen te onderzoeken op welke locaties de bibliotheek terecht zou kunnen", aldus wethouder Robert Kleine.



In het onderzoek worden vier opties bekeken: op de huidige locatie aan het Noorderplein blijven, verhuizen naar de Westerstraat, een andere plek aan de rand van het centrum en het verhuizen naar het voormalige dierenpark. De laatste optie betekent wel dat er nieuwbouw zou moeten komen. In mei moet het onderzoek klaar zijn.