Drents trio houdt rooftocht langs bedrijven

ASSEN/EMMEN - De politie heeft drie mannen (19, 29 en 25 jaar) aangehouden op verdenking van een reeks bedrijfsinbraken door heel Drenthe.

Onder meer het pand van De Wit Vloerverwarming en Montage in Assen werd compleet leeggeroofd, meldt de Hoogeveensche Courant . De mannen komen uit de gemeente Midden-Drenthe, Hoogeveen en Emmen.De diefstallen zijn de afgelopen vier maanden gepleegd. De verdachten zouden daarbij gebruik hebben gemaakt van bestelwagens. Deze parkeerden de mannen voor de bedrijven, om ze vervolgens vol te laden. Volgens een woordvoerder pakten de dieven vooral gereedschap.Met behulp van camerabeelden en informatie van de gedupeerden, kwam de politie het drietal op het spoor. Ook kwamen er tips binnen na de berichtgeving over de inbraak bij De Wit Vloerverwarming en Montage op het Messchenveld in Assen.Op 19 februari werden de mannen uit Midden-Drenthe en Hoogeveen aangehouden. Een dag later was de Emmenaar aan de beurt. Over het aantal inbraken kan de woordvoerder nog niets zeggen.