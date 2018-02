Nabestaanden willen levenslang voor moordbroers

HOOGEVEEN/LEEUWARDEN - Als het aan de nabestaanden ligt, moeten de moordbroers Admilson en Marcos R. levenslang de gevangenis in.

Advocaat Richard Korver zei dat vandaag namens de families van de slachtoffers, tijdens de behandeling van het hoger beroep tegen de broers. De mannen staan terecht voor de moorden op Berend Smit in 2012 en het echtpaar Veenendaal in 2013.Een aantal nabestaanden was vandaag aanwezig in rechtszaal, waaronder Ciska Postma, de partner van de vermoorde Berend Smit. "Op dit punt van de zaak hoop ik niet meer zozeer op een bepaalde straf, maar wel dat het goed wordt afgewikkeld. Het is klaar, het heeft lang genoeg geduurd", zegt Postma.De broers werden door de rechter in Assen veroordeeld tot 30 jaar cel, Admilson kreeg ook nog tbs opgelegd. Het Openbaar Ministerie ging eind 2015 hoger beroep en sindsdien houdt het gerechtshof zich met de zaak bezig. In 2016 leek er een uitspraak te komen, maar het hof wilde nader onderzoek naar de moord op Berend Smit. De zaak stond weer op de rol in oktober 2017, maar toen veroorzaakte Admilson opschudding doordat hij zichzelf iets aan wilde doen."Ik durf me bijna nog niet opgelucht te voelen", zegt Ciska Postma die het bijwonen van de zitting vandaag erg zwaar vond. "Ik ben toch inmiddels bang dat er weer wat vanuit een hoek opduikt. Ik moet er weer vertrouwen in hebben dat het over drie weken klaar is."