Eten uit de natuur: paardenbloemwortelschotel

De natuur zit vol eetbare producten. In ROEG! gaan we samen met wildplukster Leah Groeneweg en natuurkok Tim Horneman in de natuur op zoek naar ingrediënten om daarna een gerecht te bereiden. Deze week maken we een paardenbloemwortelschotel.

Ingrediënten

200 gram naakte haver

1 eetlepel ghee (geklaarde boter)

1 bos paardenbloemwortels

3 uien

200 gram spruitjes

100 ml. haverroom

flinke handvol eetbare wilde planten (witte dovenetel, kleine

veldkers, veldzuring)

veldkers, veldzuring) peper en zout Bereiding:

Kook de naakte haver gaar in ongeveer 30 minuten, volgens de

aanwijzing op de verpakking. Maak de spruitjes schoon en blancheer ze ongeveer 3 minuten in kokend water.



Pel en snipper de uien. Was en schrob de paardenbloemwortels. Snijd ze in stukken van een à twee centimeter. Snijd de wilde planten grof.



Verhit de ghee in een wok en fruit de ui. Voeg de paardenbloemwortels toe en bak ze 5 à 10 minuten tot ze zacht zijn. Voeg dan het de haver, spruiten, wilde planten en haverroom

toe. Verwarm alles goed door en breng op smaak met peper en zout.