Speciaal tussenjaar voor jonge kinderen op Hondsrug College Emmen wordt verlengd De 10-jarige Koen volgt het Intermezzo tussenjaar (foto: Janet Oortwijn/RTV Drenthe)

EMMEN - Intermezzo, een speciaal tussenjaar voor jonge leerlingen met een VWO-advies, krijgt een definitieve plek in het lesprogramma van het Hondsrug College in Emmen.

Geschreven door Janet Oortwijn

Dit schooljaar is de eerste lichting van vijftien leerlingen aan de slag gegaan tijdens Intermezzo. Het tussenjaar is overgewaaid uit Nijmegen en wordt daarnaast alleen in Emmen aangeboden.



'Enorme stap'

Koen is één van die leerlingen. Als tienjarige met een VWO-advies op zak, vond hij het spannend om naar de middelbare school te gaan.



"Het is toch wel een enorme stap van de basisschool naar de middelbare. Ik was bang dat ik me niet goed staande zou kunnen houden tussen al die beukende leerlingen op de gang", zegt hij.



Zijn moeder zag tijdens een open dag een poster hangen met Intermezzo er op. "Ik dacht, dat is echt wat voor hem", zegt moeder Renate. "Er komt toch best wel veel op je af. We wonen een eind bij Emmen vandaan. En dan moet hij ineens met de bus. Nu kan hij nog fouten maken en gaat het relaxter. Hij doet het goed."



Leren samenwerken en huiswerk maken

Tijdens Intermezzo maakt de klas op een speelse manier kennis met de middelbare school. "Er zijn leerlingen die goed kunnen leren, daar ligt het dan niet aan. Maar soms moeten ze wel leren samenwerken, of iets durven te vragen. Ook leren ze om met huiswerk om te gaan", legt mentor Annette Zoetelief uit.



'Ze zijn nog niet van me af'

De eerste lichting gaat na de zomer naar de brugklas. "Ik ben heel benieuwd hoe ze het gaan doen. Ik ga ze wel lastig vallen hoor, ze zijn nog niet van me af", lacht de mentor.



Koen heeft zin in de brugklas. "Ik ben er helemaal klaar voor en ga naar VWO met ICT", zegt hij stralend.