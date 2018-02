Deel dit artikel:











Elma de Vries tweede in ijskoud Zweden Elma de Vries tweede in ijskoud Zweden (foto: RTV Drenthe)

SCHAATSEN - Na dit seizoen stopt ze met schaatsen. Maar Elma de Vries (34) uit Meppel is nog lang niet versleten. Vandaag werd ze tijdens de tweede Grand Prix-wedstrijd op het natuurijs van het Zweedse Lulea tweede.

Geschreven door Karin Mulder

De wedstrijd op de Botnische golf werd in verband met de extreme kou ingekort van 80 naar 60 kilometer. Het was vandaag twintig graden onder nul in Zweeds Lapland. De overwinning ging naar Bianca Bakker. Corina Strikwerda werd derde. De drie vrouwen maakten deel uit van een kopgroep van vijf.



Mannen

De overwinning bij de mannen ging na 80 kilometer naar Chrispijn Ariëns. Hij versloeg Gary Hekman in de massasprint. Ook de wedstrijd bij de mannen werd met 20 kilometer ingekort. Simon Schouten werd derde. Ingmar Berga uit Hoogeveen was de beste Drent op de twaalfde plaats.



Ook zaterdag en zondag zijn er nog wedstrijden in Zweden die meetellen voor het natuurijsklassement. Maandag vliegt het peloton naar huis.