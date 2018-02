Help politieke campagnes op Facebook in kaart te brengen

ASSEN - De campagnes voor de gemeenteraadsverkiezingen spelen zich naast op straat en televisie ook af op sociale media.

De NOS wil in kaart brengen hoe politieke partijen Facebook-advertenties inzetten om potentiële kiezers te bereiken. Daarvoor hebben ze uw hulp nodig.Samen met ProPublica wil de NOS politieke advertenties inzamelen. Om daarbij te helpen kunt u een speciale browser-extensie installeren die Facebookadvertenties doorstuurt. ProPublica scheidt die advertenties van de rest.Daarbij wordt geen persoonlijke informatie doorgegeven. "We kunnen niet zien welke advertenties jij hebt gezien, alleen dat ze zijn gezien door een van de gebruikers van de extensie", schrijft de NOS. De extensie is te downloaden voor Google Chrome en FireFox Wilt u meer weten over de extensie of over de gevolgen voor uw privacy, klik dan hier