Voormalig topschutter ACV naar HZVV Romano Djababoe

VOETBAL - Romano Djababoe speelt volgend seizoen voor HZVV in Hoogeveen. De aanvaller, die in november plotseling stopte bij ACV, kwam al eerder uit voor HZVV. Dat was in het seizoen 2012/2013.

Geschreven door Niels Dijkhuizen





“Toen ik bij ACV stopte wist ik dat ik aankomend seizoen wel weer wilde voetballen; ik voetbal al meer dan 20 jaar, namelijk. Dit is alleen mogelijk als ik het derde jaar goed afsluit van mijn studie en nu ik daar genoeg tijd voor heb, gaat dat me lukken. Volgend jaar heb ik alleen stages en dan heb ik weer voldoende tijd. Ik heb meerdere gesprekken gehad de afgelopen maanden, maar HZVV gaf me direct een goed gevoel en past het beste bij mijn persoonlijke situatie”, aldus Djababoe op de website van HZVV. De Assenaar begon zijn voetballoopbaan bij Asser Boys en verder speelde bij FC Emmen, Achilles 1894 en Be Quick 1887. Djababoe vertrok bij ACV op het moment dat hij topscorer was van de club en overall-topschutter in de derde divisie met zeven treffers. Privé-omstandigheden waren de reden van zijn beslissing. Djababoe kwam tot de conclusie dat het voetballen moeilijk te combineren bleek met zijn studie.“Toen ik bij ACV stopte wist ik dat ik aankomend seizoen wel weer wilde voetballen; ik voetbal al meer dan 20 jaar, namelijk. Dit is alleen mogelijk als ik het derde jaar goed afsluit van mijn studie en nu ik daar genoeg tijd voor heb, gaat dat me lukken. Volgend jaar heb ik alleen stages en dan heb ik weer voldoende tijd. Ik heb meerdere gesprekken gehad de afgelopen maanden, maar HZVV gaf me direct een goed gevoel en past het beste bij mijn persoonlijke situatie”, aldus Djababoe op de website van HZVV. De Assenaar begon zijn voetballoopbaan bij Asser Boys en verder speelde bij FC Emmen, Achilles 1894 en Be Quick 1887.