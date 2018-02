Deel dit artikel:











Geen torenflat maar klein appartementengebouw in Hoogeveen-Zuid Het nieuwe gebouw moet komen op de plek waar de Wendakker ooit stond (foto: Google Streetview)

HOOGEVEEN - Aan de Zuidwoldigerweg bij Hoogeveen komt een appartementengebouw van vier verdiepingen hoog. In 2007 waren er nog plannen voor een tachtig meter hoge torenflat. Omwonenden waren toen niet blij, maar kunnen zich dit keer goed vinden in het nieuwe plan.

Geschreven door Hielke Meijer

Maandag 5 maart is er een informatieavond voor de omwonenden die destijds verenigd waren in het actiecomité Woontoren Nee. Zij krijgen dan het ontwerp van Sax Architecten te zien.



Architect Reinier Gerritsma: "Vanwege die geschiedenis hebben we gekozen voor een veel terughoudender invulling van het gebied. Er komt een klein appartementengebouw met acht appartementen en daarbij negen koopwoningen."



Markeringspunt

Realisering van een hoge torenflat vlak bij de sluis in de Hoogeveense Vaart zou Hoogeveen een mooi markeringspunt opleveren. Dat dacht oud-wethouder Wytze van der Zwaag nog in 2006.



Maar de politiek kwam in 2007 op haar schreden terug, toen de buurt massaal in verzet kwam. Toch moet er wel wat gebeuren, omdat in 2009 het leegstaande gebouw De Wendakker op die plek afbrandde. De Wendakker was een dagcentrum voor verstandelijk gehandicapten.



Buurt is benieuwd

Kees Kip zat in het actiecomité Woontoren Nee: "Het nieuwe plan is een stuk beter dan de vorige keer. Op zich ben ik niet negatief. Ik ben wel benieuwd hoe dicht het bij onze woningen komt te staan. Het terrein is nu een soort natuurbos, maar ik begrijp dat dat niet zo kan blijven omdat het dure grond is."



Buurtbewoner Marjolein Benjamins is het daarmee eens: "Gelukkig is het niet zo hoog. Het is ook beter dat er nu wat gedaan wordt op dat terrein, omdat het nu helemaal verwildert."



15 meter hoog

Het appartementengebouw wordt nu maximaal 15 meter hoog. Geritsma: "Dat is even hoog als De Wendakker vroeger was met het puntdak dat erop zat. Het ligt aan één van de ingangen van Hoogeveen en het is zeker niet goed dat het daar nu een rommeltje is. De gemeente werkt volop mee."