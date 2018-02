Deel dit artikel:











Bestuurslid No Surrender in cel na ontdekken hennepkwekerij in Assen Twee Groningers zitten in de cel (foto: RTV Drenthe)

ASSEN - In Assen is een hennepkwekerij ontdekt in een loods aan de Ketellapperstraat. De politie vermoedt dat een bestuurslid (48) van motorclub No Surrender en zijn vriendin (37) het brein zijn achter de kwekerij. Zij zijn allebei opgepakt.

"In het pand in Assen hebben we 350 afgeknipte hennepplanten gevonden. De toppen lagen er te drogen, in totaal ging het om 12,4 kilo", vertelt een politiewoordvoerder. "In een andere ruimte vonden we geen hennepplanten. Maar we vermoeden dat ze daar wilden beginnen met hennep kweken."



De elektriciteit en ook het water werden illegaal afgetapt en vooral dat laatste is uniek volgens de politie.



Agenten hebben ook nog bouwgereedschap in beslag genomen, met een waarde van zo'n 15.000 euro. De politie vermoedt overigens niet dat dit van diefstal afkomstig is.



Meer in beslag genomen

Na de inval in het pand in Assen heeft de politie ook een inval gedaan in het huis van de twee verdachten in Groningen. Daar is een grote hoeveelheid contant geld in beslag genomen. De politie wil niet zeggen om hoeveel het gaat.



Daarnaast namen agenten mee: een motor, een snorscooter, sieraden, meerdere mobiele telefoons en laptops, een aanhanger, twee kilo hennep, een boksbeugel, vier busjes pepperspray en een machete; dat is een groot kapmes.



In de kou

De twee tapten in hun huis de elektriciteit en het gas illegaal af. De energieleverancier heeft ze inmiddels afgesloten. Maar daar zullen ze weinig van merken, want de twee zitten voorlopig vast.