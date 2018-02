Het woord 'kampioenschap' valt niet bij FC Emmen

VOETBAL - Het zijn prachtige weken voor FC Emmen. De Drentse club won de afgelopen vijf duels, staat inmiddels 4e op de ranglijst en is koploper in de strijd om de 3e periodetitel. Morgenavond gaat FC Emmen op jacht naar de zesde zege op rij, bij Cambuur Leeuwarden.

"Met die intentie stappen we inderdaad het veld op", aldus FC Emmen-trainer Dick Lukkien.De oefenmeester hoorde in de kleedkamer en op het trainingsveld niet één keer het woord 'kampioenschap'. "En ook over een periodekampioenschap had niemand het. Alle spelers hadden het over komende vrijdag. Iedereen in de selectie leeft van week tot week. En dat is ook goed."Ook Lukkien zelf weigert te dromen. "Natuurlijk kan je niet ontkennen dat we prima zaken hebben gedaan en dat we koploper NEC zijn genaderd tot vijf punten, maar we hebben nog niets hè. Dat zijn de feiten. Pas als we de komende twee duels goed doorkomen wil ik verder kijken. Zijn we dan nog dichterbij gekomen, dan vind ik dat we onze doelstelling moeten aanpassen. Daarvoor is het nu nog te vroeg. Eerst wacht Cambuur en dat is een pittige kluif en daarna gaan we op bezoek bij Jong PSV op een maandag."In tegenstelling tot vorige week kan Lukkien weer beschikken over centrale verdediger Jeroen Veldmate en middenvelder Glenn Bijl. Beide spelers keren ook meteen weer terug in de basis, al deden Tim Siekman en Michael Chacon het prima vorige week tegen de Graafschap (5-2 zege).Bij Cambuur is oud FC Emmen-trainer René Hake sinds drie weken werkzaam. De oefenmeester uit Erica coachte de club uit Leeuwarden drie keer en behaalde alle mogelijke resultaten: winst, verlies en afgelopen vrijdag gelijk tegen RKC (0-0). "Dat was een erg slechte wedstrijd, maar dat zegt niets. Twee weken daarvoor speelden ze op eigen veld Go Ahead Eagles volledig van de mat en had het bij rust al 5-0 moeten zijn. Ik verwacht dat Cambuur volle bak zal gaan vanaf de eerste minuut. Zij moeten winnen om uitzicht te blijven behouden op de play-offs."Cambuur - FC Emmen is is de 6e wedstrijd (van de negen) in de strijd om de 3e periode. Het duel begint om 20.00 uur en is live te volgen op Radio Drenthe.