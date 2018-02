Deel dit artikel:











Bertus uit Emmen bouwt eigen draaiorgels Bertus bouwt zijn eigen draaiorgels (foto: RTV Drenthe)

EMMEN - Bertus Gepken uit Emmen bouwt sinds een aantal jaren zijn eigen draaiorgels.

Geschreven door Robert Jansema

"Mijn liefde voor orgels ontstond toen ik bij klant een bestelling moest afleveren. Daar zag ik iemand knutselen, maar ik kon niet thuisbrengen wat diegene aan het maken was. Toen ik hoorde dat hij een draaiorgeltje bouwde, keek ik verbaasd naar het bouwwerk. Dat wilde ik ook! Zodoende is mijn eerste orgeltje tot stand gekomen", vertelt de gepensioneerde Gepken.



Droom komt uit

"Toen het kleine orgeltje klaar was, wilde ik ook een groot orgel bouwen. Want dat is toch wel het einde, hè?", lacht Gepken. Na vijf jaar van intensieve inspanning was zijn droom klaar: Draaiorgel de Tursteker.



Muziekboeken

Ook de muziekboeken waarvan het orgel de melodie afleest, maakt Bertus zelf: "Een boek kopen kost ongeveer 70 euro, maar het leek mij veel leuker om zelf boeken te maken voor mijn orgels. Zodoende ben ik begonnen met het maken van de muziekboeken".



Bertus Gepken zit niet stil. In zijn schuurtje is hij druk bezig met een volgend orgel, want het 'knutselen' verveelt hem nooit.