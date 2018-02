Tentoonstelling The American Dream trekt veel bezoekers

ASSEN/EMDEN - Het gaat goed met de tentoonstelling The American Dream. Zowel in het Duitse Emden als in Assen weten de mensen hun weg naar het museum te vinden. De tentoonstelling is een samenwerking tussen het Drents Museum en de Kunsthalle. Met een combi-ticket kun je naar beide musea.

In Emden is de 20.000ste bezoeker de kassa gepasseerd. In Assen staat de teller al op 70.000. In Assen hopen ze 100.000 bezoekers te trekken. Omdat de tentoonstelling nu op de helft is, is er goede hoop dat het Drents Museum dat aantal gaat halen.Opvallend is dat veel Nederlanders naar Emden gaan. "Wij hebben een kwart meer Nederlandse bezoekers dan normaal. Daar zijn we erg blij mee", zegt Katarina Henkel van de Kunsthalle. In Assen is het aantal Duitsers verdubbeld. "Wij trekken sowieso minder Duitse bezoekers naar ons museum dan dat de Duitsers doen met Nederlanders. We hadden op iets meer Duitsers gehoopt, maar zijn hier blij mee", aldus Annemiek Rens van het Drents Museum.In Assen gaan ze er vanuit dat de komende tijd meer Duitsers langskomen. Want het Duitse toeristenseizoen staat op het punt van beginnen. Het is onduidelijk waarom de Nederlanders wel massaal naar Duitsland gaan, maar omgekeerd veel minder. "Nederlanders zijn wel veel spontaner dan de Duitsers. Die zeggen sneller 'kom we gaan'", zeggen zowel Henkel als Rens. Volgens Henkel nemen Duitsers vaak wat langer de tijd om te plannen.The American Dream loopt nog tot eind mei. Een nieuwe samenwerking in de toekomst zien zowel het Drents Museum als de Kunsthalle wel zitten.