Historische scheepswerf in Hoogeveen krijgt steun van provincie

HOOGEVEEN - Stichting Drentse Praam kan weer verder. De provincie stelt 12.282 euro beschikbaar voor het maken van een plan van aanpak. De stichting wil een historische scheepswerf bouwen in de Hoogeveense Vaart bij Hoogeveen.

Initiatiefnemer Albert Wolting is blij met de steun van de provincie: "We kunnen nu professionele stappen zetten. Projectburo Meeter uit Oegstgeest schakelen we daarvoor in. Zij hebben veel ervaring met het ontwerp van bezoekerscentra en tentoonstellingen. Ik ben deze week nog met ze op pad geweest. Er is een goede klik."Projectburo Meeter maakte in Drenthe ook het inrichtingsplan van Kamp Westerbork. Verder ontwierp het bureau bijvoorbeeld het Maritiem Museum op Curaçao en een bezoekerscentrum bij het NAP-monument in Amsterdam.De Drentse Praam wil een scheepshelling in de Hoogeveense Vaart realiseren. Daar moet een leer-werkplaats komen waar de stichting oude pramen wil laten bouwen. Wolting: "Eerst bijvoorbeeld een kleine marktpraam. Daarmee vervoerden schippers tot 1850 turf naar Zwartsluis."In een later stadium hoopt Wolting dat er ook een exemplaar van de Hoogeveense praam op de helling komt te staan. "Die waren groter. Toen de Hoogeveense Vaart is gegraven in 1850 konden de turfschippers daarmee over de Zuiderzee naar het westen van Nederland varen."De provincie steunt de plannen en wil dat het hele scheepvaartverleden van Drenthe bij Hoogeveen herleeft. In een bezoekerscentrum moet de stichting Drentse Praam dat verleden op een 'innovatieve wijze' verbeelden.Het plan van aanpak is wat Wolting betreft deze zomer nog klaar. "Dan gaan we daarna de boer op om subsidie te krijgen, ook vanuit Europa. En als dat rond is, kunnen we binnen twee jaar bouwen denk ik."