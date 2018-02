Groningen Airport Eelde: Vertraging Lelystad is enorme kans

EELDE - Groningen Airport Eelde ziet de vertraging van de opening van Lelystad Airport als een 'enorme kans'.

Andere Nederlandse vliegvelden zouden momenteel 'vol' zitten, behalve het Drentse vliegveld.Volgens commercieel manager Bowy Odink zijn de faciliteiten op het Drentse vliegveld allemaal in orde om vluchten van het te drukke Schiphol over te nemen."Wij zijn als luchthaven gecertificeerd voor alle typen toestellen. Verder is ook de landingsbaan lang genoeg, de terminals zijn geschikt en onze openingstijden ook. Dus het vergt voor ons geen extra inspanning", licht Odink toe.Odink zegt dat het vliegveld al met verschillende touroperators in gesprek is over de eventuele komst van meer vluchten naar Eelde. Het gaat dan onder meer om Corendon.