Drankrijder zonder rijbewijs stapt toch achter het stuur De man had te veel gedronken, bleek uit een blaastest (foto: RTV Drenthe)

TYNAARLO - In Tynaarlo is een automobilist van de weg geplukt die te veel had gedronken.

Het gaat om een 54-jarige man uit Zuidlaren, meldt de politie. Toen agenten hem naar zijn rijbewijs vroegen, bleek hij dat niet eens te hebben. De man is meegenomen naar het politiebureau en zit vast.