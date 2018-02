Deel dit artikel:











Djammen: 'Op het podium ben ik gelukkig' Ruud Fieten (foto: Leah Schans)

MEPPEL - "Als ik een keer een slechte dag heb, dan ga ik soms wel met tegenzin heen, omdat ik dan gewoon heel zenuwachtig ben, maar als ik er dan één keer zit, ben ik altijd heel gelukkig", lacht Ruud Fieten.

De 28-jarige singer-songwriter uit Meppel wil maar een ding en dat is muziek maken en als mensen er dan naar komen luisteren is het natuurlijk helemaal mooi. "Muziek is best wel een obsessie voor mij eigenlijk. Soms is dat ook wel irritant. Ik weet ook niet wat ik anders moet doen. Ik moet ook wel met andere dingen bezig, maar daar heb ik dan geen zin in."



Gedichten

Fieten omschrijft zijn muziekstijl als folk doorspekt met country- en americana-invloeden met veel poëtische teksten. En dat komt ergens vandaan: samen met een schoolvriend schreef Fieten gedichten op school over klasgenoten. Ze wilden de gedichten op muziek zetten, maar speelden beiden geen instrument. "Op de oude gitaar van mijn moeder met drie snaren erop heb ik eigenlijk leren spelen", lacht hij.



Dat gaat nu wel anders. "Ik schrijf wel op heel veel verschillende manieren eigenlijk. Soms komt er gewoon een liedje in mijn hoofd dan hoor ik al hoe het gaat. En soms ben ik ook gewoon aan het klooien op de gitaar en dan komt er gewoon een liedje uit."



Nieuwe plaat

Binnenkort komt er een nieuwe plaat uit. "Ik heb best wel iets heftigere nummers geschreven. Wat meeslepender en wat groter en dat ga ik met een band spelen en dat wordt een ep met zes nummers", vertelt Fieten. Maar daar blijft het niet bij. "Ik heb eigenlijk ook al weer een soort van solo-ep'tje klaar liggen, dus ik heb ook best veel nummers die weer wat kleiner zijn en dat ga ik dan daarna weer doen denk ik", besluit hij.