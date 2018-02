Geen tweede leven voor ongebruikt glasvezelnetwerk

ASSEN - Lokale glasvezelinitiatieven kunnen geen gebruik maken van het glasvezelnetwerk dat in 2006 met overheidsgeld is aangelegd.

Dat laat de provincie weten na vragen van de Drentse VVD-fractie.Afgelopen maand bleek uit onderzoek van RTV Drenthe dat geen enkele basisschool meer gebruik maakt van het glasvezelnetwerk. Dit netwerk werd in 2006 met 2,2 miljoen euro subsidie aangelegd, waaronder 200.000 euro van de provincie Drenthe. Na de aanleg konden de scholen tegen een betaalbare prijs gebruik maken van het netwerk.De helft van de honderdvijftig basisscholen maakte al na twee tot vier jaar geen gebruik meer van het netwerk, omdat ze een te klein abonnement hadden gekregen. De andere helft van de scholen liet het netwerk links liggen nadat de subsidie stopte en het netwerk te te duur werd.De VVD hoopte er nog op dat de huidige glasvezelinitiatieven in de provincie gebruik konden maken van het netwerk. In Drenthe zijn op dit moment in vrijwel elke gemeente plannen om glasvezel aan te leggen.Maar een tweede leven zit er niet in voor het glasvezelnetwerk dat er al ligt, zo laat de provincie weten. "Dit glasvezelnetwerk van Ziggo is geen open netwerk, zoals de netwerken die momenteel door glasvezelinitiatieven worden aangelegd. Hierdoor is het niet mogelijk dat de glasvezelinitiatieven gebruik maken van dit netwerk."De provincie zegt destijds geen invloed te hebben gehad op de voorwaarden, omdat het een project was van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. In de toekomst zouden soortgelijke projecten wel een open netwerk moeten krijgen. Dit zodat er meerdere aanbieders van het netwerk gebruik kunnen maken en de kosten niet te hoog oplopen.