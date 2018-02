Deel dit artikel:











SVBO schiet Achilles 1894 uit de beker Duel tijdens Achilles 1894-SVBO (Foto: RTV Drenthe/René Posthuma)

VOETBAL - SVBO heeft verrassend de vijfde ronde van de noordelijke districtsbeker bereikt. Achilles 1894 werd in Assen met 1-2 verslagen.

Bij Achilles stond Stef Beute voor het laatst in de basis. De 26 jarige verdediger gaat binnenkort op wereldreis en wilde zijn voorlopig laatste wedstrijd met Assenaren niet verliezen. Toch was in de beginfase de grootste kans voor de gasten. Uit de eerste corner van SVBO teisterde Twan Waidijk de onderkant van de lat, maar de bal stuiterde voor de lijn het veld weer in.



Voorsprong SVBO

De tweede corner van SVBO leverde wel een treffer op. Dylan Wessels werd door de Asser verdediging volledig over het hoofd gezien en kon vrijstaand de 0-1 binnen schieten. Vijf minuten later verzuimde Edfrin Silvania de score te verdubbelen. Doelman Renzo Hemmes bleef goed naar de bal kijken.



De hoofdklasser creëerde in de eerste helft te weinig om de gelijkmaker af te dwingen, zodat de 1e klasser met een minimale voorsprong ging rusten.



Wissels

SVBO trainer Rolf Veneboer moest in de rust noodgedwongen drie A-junioren in het veld brengen door een drietal blessures. Matthijs Hensens verzuimde in de beginfase van de tweede helft de gelijkmaker binnen te schieten.



Toch bleef SVBO lang eenvoudig overeind. Het baltempo van Achilles lag veel te laag en was de ploeg van trainer Paul Weerman vaak slordig in de passing.



Gelijkmaker

De gelijkmaker van Ids Hanema, na 65 minuten spelen, kwam uit de lucht vallen. De spits passeerde doelman Lennon Ebeltjes om de 1-1 in een leeg doel te tikken.



In het restant van de wedstrijd had de thuisploeg een overwicht, maar mocht niet mopperen toen vijf minuten voor het einde van de reguliere speeltijd SVBO voor de tweede keer de lat raakte. Even later was het wel raak. Invaller Quentin Brands bleef koelbloedig en schoot de winnende treffer langs Hemmes.