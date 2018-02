Dost belangrijk in Europacupduel Sporting

VOETBAL - Bas Dost heeft zich met Sporting Portugal geplaatst voor de achtste finales van de Europa League.

De oud-spits van FC Emmen maakte een goal en een assist in de thuiswedstrijd tegen Astana: 3-3.Sporting had vorige week in Kazachstan al met 1-3 gewonnen en ging in de return goed van start. Al in de derde minuut zorgde Dost met een kopbal voor de openingsgoal. Het betekende voor Dost zijn 26e treffer van het seizoen.Astana kwam nog wel terug via Marin Tomasov, maar na rust schoot Bruno Fernandes twee keer raak namens de thuisploeg. Bij de 3-1 verzorgde Dost de assist. Astana sleepte in de slotfase nog wel een gelijkspel uit het vuur, maar kon uitschakeling niet voorkomen.