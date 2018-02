Deel dit artikel:











Wethouder Jan Bos na laatste raadsvergadering in Emmen: Het is voorbij Jan Bos op zijn laatste avond als wethouder (foto: Janet Oortwijn/RTV Drenthe)

EMMEN - Het zit erop voor wethouder Jan Bos van de gemeente Emmen.

Geschreven door Janet Oortwijn

Na vier jaar in het college te hebben gezeten namens Wakker Emmen, houdt hij het voor gezien. Vanavond was Bos zijn laatste raadsvergadering als wethouder.



'Dubbel gevoel'

"Dat was aan de ene kant wel bijzonder. Ik dacht: kom ik nog aan het woord?", zegt Bos. "En er kwamen toch wat vragen voorbij die er ook nog toe deden. Toen ik die beantwoord had, dacht ik: Ja, dit is het dan, het is voorbij. Het was wel een dubbel gevoel."



Per 1 maart wordt Bos directeur van Publiek Vervoer Groningen Drenthe. "Daar heb ik heel veel zin in", zegt hij. Zijn nieuwe functie heeft ook raakvlakken met het werk dat Bos verricht heeft als wethouder. "Het gaat om kwetsbare mensen."



Veranderingen in het sociaal domein

Bos was de afgelopen vier jaar wethouder van zorg en welzijn, volksgezondheid en organisatie en personeel. Zo kreeg hij onder meer te maken met de verhuizing van taken op het gebied van jeugdzorg en wmo, die overgeheveld werden van het Rijk naar de gemeentes.



"Dat was een heel heftige en hectische periode. We hebben dat goed opgepakt met iedereen. Zoals zorgaanbieders, organisaties, cliënten en inwoners. We hebben nu iets staan wat jaren mee kan. Daar kijk ik met trots op terug", aldus Bos.



Morgen neemt Bos officieel afscheid in het gemeentehuis van Emmen.