Hurry-Up doet wat het doen moet: winnen in beker Hurry-Up plaatste zich vanavond voor de kwartfinale van de beker

VOETBAL - De handbalheren van Hurry-Up hebben zich geplaatst voor de kwartfinale in de landelijke beker. De formatie van trainer/coach Martin Vlijm versloeg Aalsmeer 2 met 26-30.

Geschreven door Niels Dijkhuizen

Daarmee houdt de club uit Zwartemeer de Drentse eer hoog, want deze week verloren E&O en Unitas van respectievelijk LIONS en Aalsmeer 1.



Zeven kwartfinalisten bekend

De andere clubs bij de laatste 8 zijn: LIONS, Aalsmeer 1, Aalsmeer 3, BFC, Hellas en Volendam. Volgende week vechten Tachos en BEVO nog voor de laatste plek.



'We hadden maar één taak'

Goed was het niet wat de oranjehemden lieten zien in Aalsmeer. Na een sterk begin, en een 2-7 voorsprong, kwam de klad erin bij Hurry-Up. Aalsmeer 2, uitkomend in de eredivisie, vocht zich met een zeer offensieve dekking terug in de wedstrijd. Het werd 12-12, maar nog voor rust zorgde de makkelijk scorende Tommie Falke de 12-13 voor de Drentse club. "Je weet dat je het als BENE-Leagueclub in dit soort duels nooit goed kunt doen en onbewust komt er toch iets van onderschatting bij kijken."



Verzet gebroken

Van onderschatting was er na rust geen sprake meer. Dankzij vooral Vaidas Trainavicius en Tommie Falke maakte Hurry-Up als snel het verschil. Bij 21-29 gaf Vlijm ook de wisselspelers speelminuten. Vooral daardoor werd het ineens weer zeer rommelig en Aalsmeer 2 profiteerde gretig, maar dichterbij dan 26-30 kwam de thuisploeg niet.



Uitslagen 1/8e finales beker

Hieronder alle uitslagen (en het programma) in de 1/8e finales:



LIONS - E&O 30-24

BFC - Quintus 34-33

Hellas - DFS Arnhem 34-27

Ha-STU - Volendam 14-35

Aalsmeer 3 - LIONS 2 37-35

Unitas - Aalsmeer 14-45

Aalsmeer 2 - Hurry Up 26-30



28 februari

Tachos - Bevo HC