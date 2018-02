De Wolden sluit zich niet aan bij statiegeldalliantie

ZUIDWOLDE - Drie gemeenten in Drenthe hebben zich al aangesloten bij de statiegeldalliantie, maar De Wolden doet dat niet. Overbodig en bemoeizuchtig, zo klinkt het bij de collegepartijen VVD en GemeenteBelangen.

PvdA, ChristenUnie en GroenLinks riepen de raad juist op er bij de regering op aan te dringen om statiegeld in te voeren op plastic flessen en blikjes. Het zou een goed signaal zijn aan de landelijke politiek in Den Haag.Statiegeld zou er volgens de indieners van de motie toe leiden dat lege flesjes en blikjes worden ingeleverd. Volgens onderzoek zou het zwerfafval van deze afvalstroom verminderen met zeventig tot negentig procent. PvdA-fractievoorzitter Heleen Langen: “Minder afval, minder opruimkosten en minder dierenleed.”ChristenUnie- fractievoorzitter Jaap Wiechers snapt niets van de afwijzende houding van de collegepartijen en wethouder Jan van ’t Zand. Wiechers: “Ik constateer dat er veel zwerfafval is. Niet alleen blikjes en flesjes, maar ik noem ook McDonalds. Overal waar er een staat zie je binnen een paar kilometer het afval liggen.”VVD-raadslid Hilda Mulder: “We moeten als gemeente ons hier niet mee bemoeien, omdat de branche en de overheid dat al doen. Met de oranje containers voor plastic afval doen we het als gemeente al heel goed.” Mulder zegt overigens wel voor een statiegeldoplossing voor McDonalds te kiezen als die zich zou voordoen.“Wij zijn gemeente De Wolden”, zegt Ronald Brouwers van GemeenteBelangen, “We zien het probleem van zwerfafval wel, maar niet in de mate waarin het voorgesteld wordt.” Brouwers hoopt dat er door de landelijke en wereldwijde aandacht een oplossing voor dat probleem komt.Albert Haar, fractievoorzitter van D66, stemt wel voor de oproep aan Den Haag. Maar van harte is dat niet. Haar: “Kiezen voor de motie is veronderstellen dat de Tweede kamer niet een goed oordeel zou kunnen vellen. De motie is sympathiek, maar eigenlijk overbodig.”