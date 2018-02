Deel dit artikel:











Programma vijfde ronde noordelijke districtsbeker

VOETBAL - Met het duel Achilles 1894 tegen SVBO zijn nu bijna alle wedstrijden in vierde ronde van de noordelijke districtsbeker gespeeld. Alleen het duel tussen Be Quick Dokkum en Drenthina moet nog gespeeld worden.

In de vijfde ronde, die in de periode van 3 tot en met 8 maart gespeeld moet worden, zitten in ieder geval nog twee Drentse clubs. Drenthina kan de derde club uit Drenthe worden. Het programma ziet er als volgt uit:



Zeerobben - Pelikaan S

Oranje Nassau - Drachtster Boys

SVBO - Urk

Staphorst - BCV

LAC Frisia 1883 - Alcides

VC Trynwalden - winnaar Be Quick Dokkum/Drenthina

Be Quick 1887 2 - Flevo Boys

Stadspark - FVC