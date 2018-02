Hurry-Up voorzitter Velzing: We zijn al op zoek naar een nieuwe trainer

HANDBAL - Het bestuur en de topsportcommissie van handbalvereniging Hurry-Up kijken niet op van het aanstaande vertrek van trainer/coach Martin Vlijm. Sterker nog, de club is al op zoek naar een opvolger.

Hurry-Up voorzitter Hendrikus Velzing laat weten dat de club niet om tafel heeft gezeten én ook niet gaat zitten met Vlijm. "Zijn boodschap onlangs bij jullie op de zender was helder. Nee, hij zij in dat interview niet dat hij aan het einde van het seizoen zou vertrekken, maar voor ons was het wel helder. Dan heeft het ook geen zin meer om met elkaar te gaan praten."Velzing vervolgt: "We zijn inmiddels al op zoek naar een opvolger. Nee, namen heb ik nog niet voor je. Wat we zoeken? Een trainer/coach uit de buurt is lastig, dus zal het waarschijnlijk iemand worden die bereid is om in de omgeving van Zwartemeer te komen wonen, net als Martin Vlijm dat doet.De eerste sterkhouders van de huidige spelersgroep, Tommie Falke en Sjoerd Boonstra, hebben hun contract bij Hurry-Up al verlengd. Velzing heeft ook goede hoop dat Suelmann er nog een seizoen aan vastplakt. "We hebben inmiddels een eerste gesprek met hem gevoerd."Grote vraag is wat de absolute spelmaker van Hurry-Up zal gaan doen: Vaidas Trainavicius. De middenopbouwer is bezig aan zijn vierde seizoen in Zwartemeer en werd de afgelopen jaren door diverse clubs in binnen- en buitenland benaderd, maar hij bleef Hurry-Up trouw. "We gaan er alles aan doen om hem te behouden", laat Velzing weten. "Maar het moet natuurlijk wel passen binnen ons financiële plaatje."