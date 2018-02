Deel dit artikel:











Liveblog: FC Emmen en Cambuur in evenwicht (afgelopen) Pakt FC Emmen vanavond de zesde zege op rij?

VOETBAL - Over de titel praat niemand bij FC Emmen, ook al maakt de ploeg van trainer Dick Lukkien sinds de winterstop reuzenstappen richting NEC, de ploeg die nu nog op dé promotieplek staat. Het verschil was 15 punten en is nu nog maar vijf punten.





Sinds de komst van Hake behaalde Cambuur alle mogelijke resultaten. Er werd gewonnen van Go Ahead Eagles, verloren van MVV en gelijkgespeeld tegen RKC. Cambuur staat op dit moment op de 12e plek in de Jupiler League met 33 punten uit 25 duels. FC Emmen staat daar 8 plekken boven met 44 punten.



Cambuur - FC Emmen is



Nee, bij FC Emmen leeft men week voor week en dus waren alle blikken volledig gericht op het duel van vanavond tegen Cambuur, de ploeg die sinds drie weken wordt getraind door oud Emmen-speler en -trainer René Hake uit Erica.Sinds de komst van Hake behaalde Cambuur alle mogelijke resultaten. Er werd gewonnen van Go Ahead Eagles, verloren van MVV en gelijkgespeeld tegen RKC. Cambuur staat op dit moment op de 12e plek in de Jupiler League met 33 punten uit 25 duels. FC Emmen staat daar 8 plekken boven met 44 punten.Cambuur - FC Emmen is LIVE te volgen op Radio Drenthe en via de liveblog hieronder...