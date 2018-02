Midden-Drenthe is akkoord over nieuwe middelbare school in Beilen

BEILEN - De gemeente Midden-Drenthe is akkoord. De nieuwe middelbare school, waarin CS Vincent van Gogh en het Dr. Nassau College samengaan, komt op de locatie Oostland in het gebied De Haven in Beilen.

De gemeente heeft veel verschillende locaties in Beilen onderzocht. Eerst leek het erop dat de nieuwe locatie misschien over het Linthorst Homankanaal zou worden gebouwd, maar dat plan ging niet door. Gisteravond heeft een meerderheid van de gemeenteraad voor de nieuwe locatie gestemd."Ik ben ontzettend blij dat we na jaren van gesprekken nu zicht hebben op een nieuwe voortgezet onderwijsschool in Beilen", vertelt PvdA-fractievoorzitter Dirk Jasper Keegstra. Volgens hem is het goed dat nu eindelijk de knoop is doorgehakt. "Hoe eerder dit besluit genomen is, hoe meer duidelijkheid. Dit loopt al vanaf 2005, moet je nagaan. Dan moet je gewoon niet wachten, want het duurt echt nog wel een paar jaar voordat de school er staat."Voor het schoolgebouw is 17 miljoen euro nodig. Verschillende raadsleden waren kritisch hierover. Ook werd er door de partij Gemeentebelangen gewezen op communicatiefouten met omwonenden rondom de besluitvorming. Volgens de partij stonden bewoners voor een voldongen feit. Enkele omwonenden die in de zaal zaten knikten daarop instemmend.De school moet in 2022 klaar zijn voor gebruik. Naast de bouw van de school wil de gemeente ook de rest van het havengebied gaan opknappen.