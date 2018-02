Deel dit artikel:











Stiekem je kind een dag voor de vakantie ziekmelden kan je duur komen te staan De gemeente Emmen controleert vandaag extra streng op luxeverzuim (foto: ANP/Lex van Lieshout)

EMMEN - 'Luxeverzuim' klinkt misschien onschuldig, maar zo zien de leerplichtambtenaren in de gemeente Emmen het niet.

Ouders die een dag voor de voorjaarsvakantie hun kind ziek melden, zodat ze eerder op wintersport kunnen, doen dat vaker dan mensen denken. De gemeente Emmen controleert daarom vandaag, de dag dat de voorjaarsvakantie begint, extra streng.



"Of het vandaag een drukke dag gaat worden, kan ik nog niet zeggen", vertelt Henk Kuipers, teamleider van de leerplichtambtenaren in Emmen. "We gaan wel goed controleren. Dat doen we in Emmen en Coevorden."



Werkwijze

De werkwijze is relatief simpel: de ambtenaren bellen steekproefgewijs bij de adressen aan waar een verzuimmelding van is gekomen. "Is niemand thuis, dan doen we een briefje in de bus met de vraag contact met ons op te nemen. Het eventuele boetebedrag bepaalt het Openbaar Ministerie vervolgens en de rechtbank beslist of ouders de boete moeten betalen. Dat bedrag kan per situatie verschillen, maar de vuistregel is over het algemeen honderd euro per dag, per kind."



Dalende lijn

De aanpak van de leerplichtambtenaren lijkt te werken. Wie de cijfers van de Rijksoverheid erop naslaat, ziet dat er een dalende lijn is op het gebied van luxeverzuim. De recentste cijfers komen uit 2015-2016. Toen kwamen er ruim 68.000 verzuimmeldingen binnen, waarvan 6.224 als luxeverzuim werden bestempeld. De jaren ervoor was dat telkens hoger.



"Kinderen moeten naar school, dat vinden wij belangrijk. Verlof aanvragen kan, maar daar moet een speciale reden voor zijn", aldus Kuipers.