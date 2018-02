Wat is er dit weekend te doen in Drenthe?

ASSEN - Heb je de ijzers al uit het vet gehaald? Of wil je liever iets anders doen dan schaatsen? Wij zetten een aantal tips voor je op een rij.

Op zoek naar streektaaltheater? Dan moet je vanavond naar theater Hofpoort in Coevorden. Daar speelt 't Aol Volk 'Een Lot oet de Loterij'. Het stuk gaat over het winnen van de loterij en bijzonder nieuwsgierige buurtbewoners. Aanvang: 20.15 uurZin in muziek uit Schotland en Ierland? Hotel-Restaurant Het Wapen van Drenthe in Roden biedt een podium aan The Assassenachs. Dit is een folktrio, opgericht in 1998 en bestaat uit twee Schotten en een Nederlander. Met hun mix van traditionele Keltische nummers in een eigentijds jasje weten ze al bijna twee decennia een zeer gevarieerd publiek te vermaken. De toegang is vanavond gratis.Joris Linssen treedt vanavond om 20.15 uur op in theater Hofpoort in Coevorden. Het wordt een ode aan het leven, de liefde en de muziek. Een kaartje kost € 22,00.Zaterdag liever er gewoon op uit trekken? Dan is de laarzenexcursie in Kloosterveld de perfecte activiteit. Het Kloosterveld is de laatste jaren groter, natter en stiller geworden. Tijdens de excursie laat de gids zien hoe dit gebied zich de laatste jaren heeft ontwikkeld. De wandeling begint om 14.00 en je kunt je melden bij Het Dwingerveld. Meer informatie op de website Hoe werkt een molen eigenlijk? Zaterdag kun je daar in De Wijk achter komen. De molenaars van de Wieker Meule laten de wieken met veel enthousiasme draaien. Van 13.00 uur tot 18.00 uur kun je zien hoe de molen werkt, vragen stellen en foto's maken.Op zaterdag 24 februari, tussen 10.00 en 16.00 uur, kun je alles te weten komen over bomen kappen. Altijd al willen weten waarom er bomen worden gekapt en waar een boswachter rekening mee moet houden? De boswachters van Staatsbosbeheer geven tekst en uitleg. Verder zijn er demonstraties houtslepen en woodcarving en zijn er verschillende kinderactiviteiten.Start iedere 15 minuten. Gratis deelname.Ben je toe aan wat stilte? Dan moet je op zondag in Zuidwolde zijn. Daar is de stiltewandeling. Er wordt dan in stilte gelopen door het rustige Reestdal. Opgave is niet nodig. Meer informatie, zoals kosten en route, is te vinden op de website Klassieke muziek en het drinken van wodka gaan prima samen. Er worden eerst werken van Borodin, Dvorak, Glier en Sibelius uitgevoerd. Na het drinken van een glaasje wodka worden de complete vijf novelettes van Glazunov door het strijkkwartet gespeeld. Interesse? Dan moet je om 15.30 uur aan de Weijerdstraat 9 in Beilen zijn.Verhalenverteller Jans Polling en zangeres Isa Zwart laten werk in het Drents horen. Polling schrijft al vele jaren verhalen en gedichten in het Drents. Isa Zwart is bekend geworden van het lied ‘Mamme See’, waarmee ze het Drèents Liedtiesfestival won . Met datzelfde nummer sleepte ze ook nog eens de publieksprijs van het Europees Songfestival voor minderheidstalen in de wacht. Het optreden van beiden is in Museum Collectie Brands in Nieuw-Dordrecht en begint om 17.00 uur.