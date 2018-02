ASSEN - Het lijkt er niet op dat we dit weekend allemaal kunnen schaatsen. "Mensen die willen schaatsen, moeten geduld hebben", vertelt RTV Drenthe-weerman Roland van der Zwaag.

"Wat de ijsgroei betreft, kunnen de wind en de zon nog een spelbreker zijn voor dit weekend. Schaatsen kan pas in de loop van volgende week, het ijs is nu veel te dun en door de stroming van het water nog zeer onbetrouwbaar."Het blijft de komende nachten wel flink vriezen. Vanaf maandag schommelt de temperatuur overdag ook rond of net onder het vriespunt. 's Nachts vriest het steeds zo'n 6 tot 7 graden.Naar verwachting wordt dinsdagavond in Noordlaren de eerste marathon op natuurijs geschaatst. Dat verwachten de ijsmeesters . Het lijkt erop dat Noordlaren daarmee Veenoord opnieuw aftroeft. In Veenoord gaan ze overigens zondagnacht wel beginnen met het spuiten van water op de baan. Een marathon in Nieuw-Buinen ging dit jaar sowieso al niet lukken , werd eerder deze week bekend.