Bouwkundig werkvoorbereider M/V

Ben jij een bouwkundig werkvoorbereider met minimaal 5 jaar werkervaring? Reageer dan snel!

Je stelt begrotingen van potentiële projecten op, vraagt offertes op/vergelijkt deze, verricht de voorbereiding van het werk, onderhoud contacten met externe partijen en bewaakt de voortgang van projecten.



Het betreft een tijdelijk/ mogelijk vast dienstverband voor 40 uur per week.

De werklocatie is GIETEN.



Eisen:

- MBO Bouwkunde

- Ervaring als bouwkundig werkvoorbereider

- VCA-VOL

- BHV

- Communicatief en schriftelijk vaardig

Zelfstandig kunnen werken en een groot verantwoordelijkheidsgevoel

- Stressbestendig

- Accuraat

- Flexibel en gemotiveerd

- Sociaal betrokken (teamspeler)

- In bezit van rijbewijs BE



Geïnteresseerd? Stuur een mail met motivatie en cv naar WerkgeversServicepunt-Drenthe@uwv.nl.



Vacaturenummer: 913418