Stelling: Een schooldag missen om eerder op vakantie te gaan moet kunnen

ASSEN - Zouden ouders hun kinderen best een dagje ziek mogen melden, om zo eerder op vakantie te gaan? Vandaag is de laatste dag voor de voorjaarsvakantie, dus er zijn waarschijnlijk kinderen die vandaag al weggaan.

Luxeverzuim heet dit. In de gemeente Emmen wordt er daarom vandaag extra streng gecontroleerd . Mensen die betrapt worden, kunnen rekenen op een boete van ongeveer 100 euro per dag, per kind. Ambtenaren bellen dan steekproefsgewijs aan bij adressen waar een ziekmelding is gedaan. "Is niemand thuis, dan doen we een briefje in de bus met de vraag contact met ons op te nemen", aldus de gemeente.Wat vindt u? Is het geen probleem om een kind een dagje ziekte te melden? Of moeten leerplichtambtenaren hier gewoon hard tegen optreden?