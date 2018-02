Opnieuw twee minderjarige jongens aangehouden voor straatroven

ASSEN - Twee jongens van 14 en 17 jaar uit Assen zijn aangehouden voor betrokkenheid bij straatroven.

Eerder deze week werden ook al twee minderjarige jongens (14 en 15 jaar) aangehouden. De jongens die gisteren door de politie werden gepakt, liepen tegen de lamp bij een zogeheten passantenonderzoek, dat de politie rondom het Lariksbos deed in verband met de straatroven.Volgens de politie kon het tweetal geen identiteitsbewijs laten zien. Nadat ze gefouilleerd werden, bleken ze een mes op zak te hebben. "Bovendien komt hun signalement overeen met het signalement dat genoemd is bij de twee straatroven. Alle vier verdachten die nu vastzitten, worden verdacht van betrokkenheid bij beide straatroven", aldus de politie.Assen werd deze week opgeschrikt door straatroven en overvallen. Zo werden twee jongens aan de Laak aangesproken door een groepje jongens. Het tweetal werd bedreigd en gedwongen om hun pinpas en telefoon af te staan. Een dag later overkwam andere minderjarigen hetzelfde.Op 20 februari werd een medewerkster van een videotheek aan de Troelstralaan geslagen en overvallen. Een pizzabezorgster overkwam hetzelfde. Ook zij werd overvallen, nadat ze bedreigd werd met een mes.Een verband tussen de straatroven en overvallen hoeft er niet te zijn, zei een politiewoordvoerster gisteren. "De manieren waarop gehandeld is lijken niet per se op elkaar. We gaan het uitzoeken."