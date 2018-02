Fotograaf Harry Cock wint Grote Culturele Prijs van Drenthe

ZEIJERVEEN - Fotograaf Harry Cock uit Assen heeft de Grote Culturele Prijs van Drenthe 2018 gewonnen.

Harry Cock (65) is sinds 1980 werkzaam als zelfstandig fotograaf. De Assenaar maakt veel eigen werk, maar fotografeert ook veel in opdracht. Hij maakt journalistieke foto's voor de Volkskrant en is al jaren verbonden aan de tijdschriften van Noorderbreedte en Stichting Het Drentse Landschap.Zijn specialiteit is architectuur, landschap, portretten en documentaire foto's. Zijn werk was de afgelopen jaren te zien op veel exposities in het Noorden, waaronder de internationale fotomanifestatie Noorderlicht.Vorig jaar maakte Harry Cock zich met een groep kunstenaars uit Assen nog druk over de dreigende aftocht van kunsthond Mannes . Het kunstproject bij het nieuwe station van Assen dreigde door het college van B en W niet uitgevoerd te worden. Cock vond dat de keuze van de kunstcommissie gerespecteerd moest worden. De groep kunstenaars haalde haar gelijk.De belangrijkste culturele onderscheiding van Drenthe gaat naar een persoon of instelling die al jarenlang indrukwekkende prestaties levert op cultureel gebied. De winnaar ontvangt een bronzen legpenning en een bedrag van 10.000 euro.De prijs wordt officieel uitgereikt op 9 april.