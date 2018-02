Deel dit artikel:











Knullige dief krijgt cel- en werkstraf De dief liep tegen de lamp toen hij z'n pinpas verloor (foto: Pixabay.com)

HOOGEVEEN - "Als ik word geconfronteerd met moeilijkheden, dan doe ik dit soort dingen." Zo legde een 29-jarige man vandaag zijn gedrag uit tegenover de rechter in Assen. Hij kreeg tien weken voorwaardelijke cel en zestig uur werkstraf opgelegd voor diverse inbraken.

In totaal sloeg de man vier keer toe in juni en augustus vorig jaar. Op 10 juni brak hij in bij een caravan in Hoogeveen en ging er met een barbecue aan de haal. In augustus verlegde hij zijn werkterrein naar Meppel. Daar drong hij een auto en een caravan binnen en nam onder meer enkele zaklantaarns mee. Aanvankelijk werd hij ook verdacht van het inbreken in een Volkwagen Caddy die in de buurt stond van de laatste caravan. De rechter achtte dat echter onvoldoende bewezen.



Knullige wijze

De man maakte zijn aanwezigheid op een knullige wijze kenbaar. Bij de laatste inbraak verschafte hij zich een weg via een gat in een hekwerk. De man verloor daarbij zijn pinpas, waardoor het voor de politie een makkie was om hem op te sporen.



De man vertelde dat hij op de momenten van de inbraken in een gespannen relatie zat. Als uitlaatklep besloot hij in te breken. "Hij ging mij nooit om de buit, maar om de kick", vertelde hij de rechter.



Positieve ontwikkeling

De man heeft drugs en alcohol inmiddels achter zich gelaten en inmiddels heeft hij ook weer een baan. De rechter wou die positieve gang van zaken niet verstoren en hield het daarom bij een voorwaardelijke celstraf. Wel hing de man nog 60 uur werkstraf boven het hoofd vanwege een eerder vergrijp. Omdat de man opnieuw in de fout was gegaan, kreeg hij deze alsnog opgelegd.