Emmenaar krijgt cel- en werkstraf vanwege hennepkwekerij Voor het hebben van een hennepkwekerij moet een Emmenaar van de rechtbank als straf 120 uur werken (foto: RTV Drenthe/Kim Stellingwerg)

EMMEN - Een 38-jarige man uit Emmen moet 120 uur werken, bepaalde de rechtbank in Assen vandaag. Bovendien moet hij twee maanden voorwaardelijk zitten. Bij de Emmenaar werd in oktober 2017 een hennepkwekerij ontdekt in zijn woning aan de Haagjesweg.

Volgens de rechtbank startte de man op 1 augustus met zijn kwekerij. De politie ontving anonieme tips over een kwekerij aan de Haagjesweg en viel in oktober bij de man binnen. In totaal werden er 346 plantjes, verdeeld over drie vertrekken in de woning, aangetroffen.



Geen andere uitweg

De man vertelde dat de kwekerij was ingericht door mensen die nog geld van hem kregen. Hij zag geen andere uitweg dan zijn woning ter beschikking te stellen aan zijn schuldeisers. Die hadden vervolgens een kwekerij in diens huis geplaatst. Volgens de politie ging het om slechts een oogst.



Naast de door de rechter opgelegde straf, moest de man ook diep in zijn buidel tasten. Naast een ontnemingsvordering van 4000 euro, vond de rechter ook dat de man Enexis ruim 1500 euro moet betalen voor de illegaal afgetapte stroom.