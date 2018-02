Deel dit artikel:











Opnieuw olympisch goud voor Kjeld Nuis Kjeld Nuis na zijn overwinning op de 1.000 meter (foto: ANP / Jerry Lampen)

SCHAATSEN - Kjeld Nuis heeft tien dagen na z'n gouden medaille op de 1.500 meter ook olympisch goud gewonnen op de 1.000 meter. De Emmenaar kwam tot een tijd van 1.07.95. Het zilver was voor de Noor Harvard Lorentzen in 1.07.99. En het brons ging met 1.08.22 naar de Koreaan Tae-Yun Kim.

De 28-jarige Emmenaar startte in de laatste rit tegen de Fin Mika Poutala die eerst een valse start maakte.



Een jaar geleden werd Nuis op dezelfde ijsbaan in Zuid-Korea al wereldkampioen op de 1.000 meter en de 1.500 meter bij het WK afstanden. Ook is Nuis wereldrecordhouder op de 1.000 meter op een laaglandbaan. Hij reed toen 1.07.64.



Voorlopig nog geen huldiging

Emmen moet nog even geduld hebben met de huldiging. Want na de Spelen reist Nuis direct door naar het WK sprint. Dat wordt in het weekend van 3 en 4 maart in het Chinese Changchun verreden.