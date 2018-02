Deel dit artikel:











Groeten uit Grolloo: E&O en Hurry-Up moeten fuseren voor echte top Groeten uit Grolloo over E&O en Hurry-Up (Foto: RTV Drenthe)

WARMING-UP - In de Warming-Up geeft Johan Derksen iedere vrijdag, in de rubriek 'Groeten uit Grolloo', zijn ongezouten mening over de sport met een Drents tintje. Deze week heeft Derksen het over de twee beste handbalclubs van Drenthe: Hurry-Up en E&O.

Als E&O en Hurry-Up echt de top willen bereiken is er maar één model mogelijk volgens Derksen, fuseren. Maar daar voorziet 'de snor' wel problemen. "Bij een fusie kunnen primitieve onderbuikgevoelens een rol spelen. En dan heb je de ijdeltuiten die voorzitter spelen, want ik denk dat de voorzitter van Hurry-Up alleen over een fusie wil praten als hij de nieuwe voorzitter van de fusieclub wordt."



De Warming-Up is iedere vrijdag om 17.16 uur te zien op TV Drenthe en wordt daarna elk uur herhaald.