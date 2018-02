Deel dit artikel:











Onderzoek naar wateroverlast in Nieuw-Schoonebeek De kelder en kruipruimte van Theo Veenker (foto: Tiffany Frasa/RTV Drenthe) De brief die inwoners vorig jaar kregen (foto: Janet Oorwijn/RTV Drenthe)

NIEUW-SCHOONEBEEK - Nieuw-Schoonebeek heeft last van wateroverlast. Het water staat in kruipruimten en kelders zodanig hoog dat de ruimtes soms niet meer toegankelijk zijn. Dit gebeurt ook in de kelder van Theo Veenker: "Af en toe stroomt het water bij mij in de kelder. Dan is het zo hoog dat het het kruipluik over gaat."

Geschreven door Tiffany Frasa

De kelder van Veenker staat regelmatig onder water. "Leegpompen kan niet. Ik heb wel een pomp in de kruipruimte gezet, maar het water komt zo snel, daar kan ik niet tegen aan pompen."



Onderzoeken

Ingenieursbureau Wareco zoekt oplossingen voor dit probleem door steeksproefsgewijs inspecties uit te voeren in het dorp. "We kijken naar de beganegrond, naar de kruipruimte, naar de kelder en naar de buitengevel", legt Maaike Klein Overmeen van Wareco uit. "Zo'n woninginspectie is er om kenmerken van vochtoverlast vast te leggen en om de constructie vast te leggen."



Enquête en steekproef

De huizen worden geselecteerd op basis van een enquête die eerder dit jaar is afgenomen. 95 huishoudens hebben de enquête ingevuld en daarvan worden 16 huishoudens onderzocht door Wareco.



Maatregelenpakket

Voor Veenker kan de oplossing voor het waterprobleem niet snel genoeg komen. "Ik hoop dat de conclusie is dat het grondwater hier iets te hoog is", zegt hij. "Het zou fijn zijn als er wat meer water afgevoerd wordt in deze omgeving."



Wareco kan echter op korte termijn nog niets doen. "Wij kunnen de vochtoverlast in beeld brengen en kijken waar de oorzaken liggen," vertelt Klein Overmeen. "Aan het eind kunnen we een maatregelenpakket in een later stadium samenstellen."