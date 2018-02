Droog winterweer gevaarlijk voor rietgedekte huizen met houtkachels

ASSEN - Door het droge weer, in combinatie met matige vorst en koude oostenwind, ontstaat er bij rietgedekte woningen met houtgestookte haarden en kachels een gevaarlijke situatie. Dat zegt verzekeraar Univé, die mensen oproept houtkachels tijdelijk niet te gebruiken.

"De rietgedekte daken zijn momenteel gortdroog. Een vonkje is genoeg'', aldus de verzekeraar. "Juist nu het stookseizoen al een tijdje bezig is, zit er al het nodige roet in schoorstenen die veel worden gebruikt. Dat maakt de kans op vonken uit de schoorsteen groter."Erik Dokter van Univé: "We maken ons zorgen. Ik denk dat de waarschuwingen zeker op z'n plaats zijn. Eergisteren is een grote villa in Westervelde afgebrand en vanmorgen stond er een in brand in Friesland. Wat de oorzaak van die branden is, weet ik niet. Maar het zou goed kunnen komen door het droge winterweer." Dokter adviseert om de komende dagen niet te stoken. "Veiligheid boven gezelligheid."De omstandigheden zijn vergelijkbaar met 2013, zegt Dokter. "In het begin van dat jaar gingen op één dag ruim tien woningen in vlammen op."- Stook alleen droog onbehandeld hout- Stook niet bij windstil, mistig weer of een langere periode van droog vriezend weer met een gure oostenwind- Controleer regelmatig het vuur en de rook uit uw schoorsteen- Laat een houtvuur vanzelf uitbranden en zorg voor toezicht of doof het met zand of zout- Zorg dat uw vonkenvanger schoon is- Zorg voor voldoende rookmelders- Laat het kanaal minimaal eens per jaar vegen, en laat het eenmaal per vijf jaar inspecteren- Laat uw kanaal en vonkenvanger controleren op vervuiling