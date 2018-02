Ondernemen in Drenthe: 'Haal je winkels niet naar de rand van de stad'

HOOGEVEEN - Vertegenwoordigers van verschillende Europese steden bezochten de gemeente Hoogeveen het afgelopen jaar. En overal is de conclusie als het gaat om de binnenstad hetzelfde: concentreer je winkelaanbod daar.

Hoogeveen is op 5 april gastheer van een Europees retailcongres. Vanuit verschillende landen komen vertegenwoordigers naar Drenthe om te praten over hoe je een middelgrote stad leefbaar houdt. Hoogeveen is een van de deelnemers in het Europese project Retail Link "Wat je ziet is dat vooral de grote steden floreren als het gaat om het winkelbestand", zegt retaildeskundige Tom Kikkert uit Hoogeveen. "Mensen kiezen voor een dagje uit en gaan dan naar de grote steden. Daar merken de middelgrote steden de effecten van. Daar moeten ze op inspelen." In noordelijk verband uitgedrukt: Groningen en Zwolle zijn trekkers. Dat heeft zijn weerslag op Meppel, Assen en Hoogeveen.Maar dat inspelen op de afname van het winkelbestand en klanten is zo eenvoudig nog niet. Grote winkelketens hebben de neiging om zich in grote steden te concentreren. Wat overblijft zijn gespecialiseerde winkels en winkels die met acties de mensen naar hen toehalen.En dat is volgens Gert Bolkesteijn van de gemeente Hoogeveen in verschillende Europese steden niet anders. "Zeker als je veel van die winkels en horeca naar buiten de stad brengt. Dan gaan de mensen daar naartoe. We hebben voorbeelden gezien in Europa waar het doodstil is op straat en de rolluiken gesloten zijn. Dat is in Hoogeveen gelukkig niet zo."Dat je meer je best moet doen, merkt ook ondernemer Jan Mark Dierckxsens uit Hoogeveen. Dierckxsens heeft in Drenthe twee modewinkels. Dat weerhoudt hem er niet van om binnenkort een nieuw filiaal in Raalte te openen. "Wij gaan voor minder marge op onze mode en organiseren ook vaak acties. Dat moet ook om je klanten te binnen te halen." Hij maakt zich nog geen zorgen.Hoogeveen is, net als veel middelgrote steden, opzoek naar een manier om het centrum levendig te houden. Bolkesteijn: "Tijdens het congres op 5 april zullen we met z'n allen ook een leidraad geven van 12 manieren om je centrum in stand te houden."