Rijstrook A28 bij Beilen weer vrij na ongeluk [update] Een ongeluk op de A28 veroorzaakt vertraging (foto: Van Oost media) Een ongeluk op de A28 veroorzaakt vertraging (foto: Van Oost Media) Een ongeluk op de A28 veroorzaakt vertraging (foto: Van Oost Media)

BEILEN - Het verkeer op de A28 bij Beilen kan weer doorrijden. De linkerrijstrook is vrijgegeven. Bij een ongeluk op de weg waren meerdere auto's achterop een vrachtwagen gebotst. De linkerrijstrook was een tijdje afgesloten, waardoor er een file ontstond. De weg is inmiddels weer vrijgegeven en het verkeer komt weer op gang.

Tenminste twee personen werden gecontroleerd door ambulancepersoneel. Hoe het met ze gaat, is niet bekend.



De politie denkt dat de vrachtwagen een klapband kreeg.