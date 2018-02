Deel dit artikel:











Muzieklijst Harry's Blues zondag 25 februari 2018

Michael Landau is een Amerikaanse gitarist die in 1977 met Boz Scaggs de wereld in trok om muziek te maken. Dat deed hij zo goed dat hij gitarist meespeelde op albums van o.a. Joni Mitchell, Michael Jackson, James Taylor en Miles Davis. Samen met zijn goede vriend Steve Lukather produceerde hij albums van andere artiesten. Hij treedt regelmatig op met het Michael Landau Liquid Quartet en de Steve Gadd Band. Zijn nieuwste album is Rock Bottom.