Deel dit artikel:











Beschonken medewerker jeneverproducent veroorzaakt ravage op N34: taakstraf en geldboete Medewerker jeneverproducent gestraft voor dronkemansrit(foto: RTV Drenthe/Wolter Klok)

ASSEN - Een 56-jarige man uit Borger kreeg vandaag van de rechtbank in Assen 80 uur werkstraf en een voorwaardelijke geldboete van 450 euro opgelegd. Ook moet hij zijn rijbewijs voor anderhalf jaar inleveren.

De man kreeg op 22 december 2016 een knallende ruzie met zijn vrouw. Witheet liep hij naar de garage waar hij een enorme hoeveelheid drank naar binnen werkte. De man was werkzaam als accountmanager bij een Groningse jeneverproducent. Hij had daarom altijd een kleine mondvoorraad in de garage voor klanten. Vervolgens besloot hij in zwaar beschonken toestand de N34 op te rijden en slingerde daarbij behoorlijk over de weg. Ook belandde de man op de verkeerde weghelft, waar ongeveer veertig tegemoetkomende auto’s voor de man moesten uitwijken.



Dollemansrit

In een enkel geval schampte hij de achterkant van een van zijn medeweggebruikers. De dollemansrit eindigde toen de man, terug op zijn eigen weghelft, tegen een op de vluchtstrook geparkeerde bedrijfsauto klapte en zichzelf een weiland in lanceerde. De auto van de man raakte total loss, maar hijzelf kwam er zonder noemenswaardige kleerscheuren vanaf.



De man vertelde aan de rechter dat hij zich helemaal niets meer kon herinneren van wat er was voorgevallen. Spijt en berouw had hij echter wel. Hij zei ook dat hij zich verantwoordelijk voelde voor de door hem veroorzaakte schade. Ook kwam naar voren dat hij al jaren kampte met een alcoholverslaving. Na het ongeluk heeft hij veertien maanden diverse klinieken bezocht voor hulp, zei hij.



'Een aanslag'

Het stel wiens auto door die van de man werd geschampt, zat ook in de zaal. Voor hun voelde het voorval aan als ‘een aanslag.’ De man had inmiddels zijn excuses al gemaakt en ook was de schade aan hun auto vergoed.



Anders lag dat met het aan barrels gereden voertuig van de man zelf. Dat was een door zijn werkgever geleasete auto. De jeneverproducent wenste die schade, een bedrag van bijna 13.000 euro, op de man te verhalen. De rechter wees die toe, net als een reiskostenvergoeding van 140 euro voor het geschrokken stel.



Groot gevaar

De rechter vond dat de man zich als een groot gevaar op de weg had gedragen. "De hoeveelheid alcohol is voldoende om een normaal mens onder tafel te doen belanden. U besliste om een ritje te maken. U bent een alcoholist en het valt te prijzen dat u behandeling hebt gezocht."



De man moet ook nog de juridische kosten van zijn inmiddels ex-werkgever te betalen: 3000 euro.